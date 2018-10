Ascia e mannaia in auto e un piede di porco nascosto Denunciato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - I carabinieri hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e porto illegale di oggetti atti ad offendere un 59enne di Fano, operaio. Una pattuglia del nucleo radiomobile l'ha fermato mentre era in compagnia di un mondolfese. Il controllo è stato esteso anche all'auto del fanese che si trovava parcheggiata nelle vicinanze. I militari hanno rinvenuto nascoste dietro il sedile passeggero anteriore un'ascia e una mannaia e nascosto nel vano portabagagli un piede di porco, dei quali il 59enne non è stato in grado di giustificarne il possesso, limitandosi a riferire che gli servivano nel suo lavoro. Tutto sequestrato.