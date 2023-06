FANO La rievocazione medievale torna alle origini. Da quest’anno recupera infatti il nome storico, quello di inizi anni Ottanta: I Malatesta a Fano. E così il Palio delle contrade diventa il titolo della serata conclusiva, domenica prossima. Ma le novità dell’edizione 2023 non sono finite, riguardando i protagonisti delle prove, delle sfide e delle giostre in voga ai tempi della Signoria che governò su Fano, lasciando testimonianze preziosissime.



La finalità solidale



Il Palio, dunque, non coinvolgerà più le contrade della città, ma i luoghi dove sono rocche malatestiane: Fano, appunto, Castelvecchio, Mondolfo e San Costanzo. Divertimento, cultura, e anche buon cibo, ma tra le iniziative di I Malatesta a Fano non manca un richiamo alla solidarietà. «Saranno messi in vendita dei sacchetti contenenti sale di Cervia e il ricavato sarà devoluto a un musicista di gruppi storici che ha subito gravissimi danni dalla recente alluvione in Romagna», ha detto Fabio Frattesi, il presidente della Pandolfaccia, l’associazione che da anni si impegna a tenere viva la rievocazione estiva. Domani il taglio del nastro e conclusione domenica prossima. Una ulteriore novità è stata pensata per coinvolgere i turisti nel clima medievale del fine settimana a Fano: «Nella sala Pedinotti di palazzo Martinozzi – ha proseguito Frattesi – saranno disponibili dei vestiti storici, che potranno essere indossati per partecipare al banchetto nuziale di Pandolfo III Malatesta e Paola Bianca, anche per passeggiare in città». Info: 347/9483082. Guide d’eccezione gli studenti del liceo Nolfi Apolloni, cui sono affidate le visite ai luoghi del tardo Medioevo.

Le tre giornate



Ognuna delle tre giornate è caratterizzata da un diverso tema preponderante: domani l’arrivo di Pandolfo III alla darsena Borghese; sabato lo sposalizio con Paola Bianca e il relativo banchetto; domenica il palio e l’immancabile prova di tiro alla fune. In centro storico è stata ricostruita una dimensione medievale: Campo d’arme al Pincio, Mercato storico in via Arco d’Augusto, Sartoria e abiti storici in palazzo Martinozzi, Taverna del pellegrino in piazza Costa, Cassero Malatesta in piazza 20 Settembre, Tra arte e storia nell’ex chiesa di San Francesco e nella corte Malatestiana, la mostra Alla corte dei Malatesta in palazzo Bracci Pagani. Quindi: addestramenti con armi e uniformi d’epoca, armigeri, sbandieratori, musici, giullari e sputafuoco.

Il programma della rievocazione è stato presentato ieri nella sede di Confcommercio a Fano, sono inoltre intervenuti il direttore provinciale dell’associazione, Amerigo Varotti, la presidente dell’associazione fanese Barbara Marcolini e il presidente degli albergatori Luciano Cecchini, che negli anni Ottanta era tra i promotori di I Malatesta a Fano.



Il ricordo di Pedinotti



«La manifestazione nata da Confcommercio – ha detto Marcolini – è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nel cartellone estivo fanese grazie alla Pandolfaccia, che ha saputo rinnovarla. Le mie parole sono inoltre un omaggio alla lungimiranza di Giancarlo Pedinotti, allora presidente provinciale di Confcommercio, che per primo capì il valore della promozione turistica e culturale basata sulla testimonianza malatestiana a Fano».

Osvaldo Scatass