Luca Longarini sarà il commissario Moretta, il Montalbano made in Fano

FANO - Luca Longarini darà voce e volto al commissario Moretta, il protagonista dell’omonima serie televisiva che sarà trasmessa da Fano Tv. «Sono ancora un po’ spaesato, diciamo che devo calarmi nel ruolo», affermava ieri Longarini, a poche ore dalla notizia che il regista Henry Secchiaroli l’aveva scelto fra altri tre o quattro papabili. «Mi sono confrontato con gli sceneggiatori Giovanni Fabiano e Maria Castaldo, individuando all’unanimità Luca come l’attore giusto per la parte», ha detto Secchiaroli.

Da lunedì prossimo sarà diffuso il video promozionale per i social (dura poco meno di 50 secondi), mentre il promo televisivo è atteso per la metà di febbraio. Da sette lustri attore brillante nella compagnia dialettale Gaf, cinquantenne, Longarini ha recitato in tutti i film diretti da Secchiaroli, fatta eccezione per Stregati dalla Bruna, e nel recente Gli sbancati 1944 ha un ruolo da cattivo, il sergente Otto Muller della Wermacht. Adesso deve mettersi alla prova con il genere poliziesco (5 puntate di 30 minuti ciascuna) e con una figura, il commissario Moretta, affascinato dal decennio ’70-’80. Il Montalbano di casa nostra viaggia infatti su un’auto d’epoca, una vecchia Alfa Romeo. Longarini, contento o preoccupato? «Contento – ha risposto – Mi ha fatto un gran piacere essere scelto come protagonista e la curiosità di leggere la trama è tanta, la voglio conoscere nel dettaglio per orientarmi rispetto al ruolo. Ho già ricevuto tanti messaggi dagli amici e alcuni mi hanno detto: Era ora, ci aspettavamo già da tempo una serie televisiva su Fano».

