Arriva il commissario Moretta, una sorta di Montalbano tutto made in Fano

FANO - Un poliziesco televisivo è il nuovo progetto cui sta lavorando il regista fanese Henry Secchiaroli. La serie, 5 puntate da 30 minuti ciascuna, sarà co-prodotta da Fano Tv e da Hego Film, la casa cinematografica indipendente fondata nel 2009 dall’esperto di effetti speciali Andrea Giomaro e dallo stesso Secchiaroli. Il promo per pubblicizzare l’opera è previsto dopo la metà di febbraio, in concomitanza con il ritorno nelle sale cinematografiche dell’esilarante Gli sbancati 1944, terzo capitolo della fortunata saga tutta made in Fano.

«Il personaggio principale della serie televisiva – spiega Secchiaroli – è già stato delineato dalla penna degli scrittori Giovanni Fabiano e Maria Castaldo, dell’omonima casa editrice, si chiamerà commissario Moretta e il suo nome è un evidente tributo alla nostra città». Punto di riferimento immancabile la serie crime più seguita d’Italia, Il commissario Montalbano. Le riprese saranno effettuate in gran parte a Fano, con qualche incursione nelle zone circostanti. «Il cast – afferma Secchiaroli – sarà composto da attori del panorama cittadino».

