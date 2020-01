Emozione alla Merloni-Milani: Papa Francesco scrive agli studenti per ringraziarli degli auguri

FABRIANO - Gradita sorpresa per gli studenti dell'Iis Merloni-Milani di Fabriano: Papa Francesco ha scritto per

ringraziarli degli auguri di Natale inviati su biglietti di preziosa carta a mano realizzata dagli studenti di quinta. «Grato per il delicato pensiero - si legge nella lettera del Vaticano firmata dall'assessore Monsignor Roberto Cona - il Santo Padre invoca su ciascuno i doni di pace e di amore che Gesù Bambino ha portato nel mondo per riempire il nostro cuore di una grande gioia. E vi affida, insieme ai vostri cari, alla celeste protezione della Santa Famiglia di Nazareth e di cuore imparte la Benedizione Apostolica».

Durante il periodo natalizio l'IIS Merloni Miliani si è colorato di festa: l'iniziativa della 5^ “Carta” ha unito le competenze scolastiche alla creatività e ha realizzato dei biglietti di auguri natalizi, con delle frasi selezionate dai ragazzi e stampate direttamente nel laboratorio della scuola. La carta è stata prodotta dagli studenti in loco, tramite la Macchina in Tondo o Mano Macchina, chiamata così per il fatto che i fogli che ne derivano sono sfrangiati sui lati e, una volta rigorosamente strappati (assolutamente non tagliati) con l’aiuto di una riga, prendono le caratteristiche dei fogli fatti artigianalmente a mano, dai Mastri Cartai.

