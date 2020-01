Michele Placido porta sul palco del Politeama di Tolentino Pirandello

TOLENTINO - Protagonista del quarto appuntamento con Racconti d’Attore sarà Michele Placido, grande volto del panorama cinematografico e teatrale. Domenica 26 gennaio alle ore 18,00 interpreterà al Politeama di Tolentino Pirandello Chi? Uno spettacolo originale dedicato alle più celebri pagine di Luigi Pirandello. Ad accompagnare Michele Placido nel racconto sarà Cinzia Pennesi al pianoforte.

Chi è veramente Pirandello? Michele Placido darà voce a due tra le più celebri opere del drammaturgo italiano: L’uomo dal fiore in bocca e La Carriola.



L’uomo dal fiore in bocca, è un testo teatrale tratto dalla novella La morte addosso. Il racconto si svolge in un caffè di una piccola stazione di provincia, misero e spoglio, a tarda notte. Al centro di questa novella Pirandello affronta il dilemma di come si pone l’uomo davanti alla morte mettendo in evidenza come cambia radicalmente il modo di vedere il mondo, la propria esistenza e quella degli altri. La Carriola, contenuta all’interno delle “Novelle per un anno”, narra di un avvocato e professore di diritto che si trova sdoppiato tra la sua vera persona e la maschera che indossa. L’intera vita del protagonista è ridotta ad una maschera grottesca ma allo stesso tempo mette in luce l’oscillare tra vita e forma, tra persona e personaggio.



Michele Placido

Michele Placido, grande attore e regista di cinema e teatro, ha vissuto molte stagioni del cinema italiano da grande protagonista. A livello internazionale è conosciuto per il ruolo del commissario di Polizia Corrado Cattani, interpretato nelle prime quattro stagioni della celebre serie televisiva La piovra. A teatro debuttò con il regista Luca Ronconi nella trasposizione teatrale dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, mentre al cinema in Romanzo popolare di Mario Monicelli al fianco di Ugo Tognazzi e Ornella Muti. Inoltre è anche un noto regista, tra i suoi film più famosi ricordiamo Pummarò presentato al Festival Di Cannes nel 1990 e Romanzo Criminale con protagonisti Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Carlo Santamaria. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto diversi ed importanti riconoscimenti come l’Orso d’Argento per il Migliore Attore al Festival di Berlino per il film Ernesto di Salvatore Samperi e quattro David di Donatello. Nel 2009 ha ricevuto il Premio “Federico Fellini 8 ½” per l'eccellenza artistica al Bif&st di Bari.



La rassegna Racconti d’Attore

La rassegna Racconti d’Attore è organizzata in collaborazione con Cromia e continua giovedì 6 febbraio con Pino Ammendola che darà voce a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson.

