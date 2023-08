MONTALTO «È il mio film più ambizioso». Così Michele Placido racconta la sua ultima opera “L’ombra di Caravaggio”. E stasera a partire dalle ore 20 il grande attore e regista pugliese sarà a Montalto delle Marche , in piazza Umberto I, per un incontro e la proiezione della sua pellicola. «Scopriremo insieme i segreti di come si costruisce un film come questo. Sta riscuotendo un enorme successo internazionale: è una vera gioia per me», rivela Placido.



La produzione



“L’ombra di Caravaggio”, costato 12 milioni di euro, è prodotto da Goldenart di Federica Vincenti, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della cultura. Oltre che produttrice, Federica Vincenti è anche autrice della colonna sonora e sarà presente a Montalto. «È un’opera molto attenta alla scenografia, con grande ricchezza di costumi, frutto di un lungo lavoro di ricerca – spiega il regista -. Come nasce questo film? Mezzo secolo fa ero a Roma, a studiare all’Accademia Silvio D’Amico. Rimasi incantato dai capolavori di Caravaggio nelle chiese e nella galleria Borghese. Sognavo di interpretare Caravaggio, ma non mi sentivo maturo. Negli anni si è poi presentata una nuova opportunità. E con Sandro Petraglia è nata l’idea. Il mio amore per l’arte scoccò a scuola – racconta -. Non amavo molto studiare, ero già sognatore e visionario. Allora la mia maestra elementare mi fece una proposta: per esser promosso avrei dovuto imparare a memoria dieci poesie. Trascorsi i pomeriggi con lei a recitare Pascoli e Leopardi. E da lì nacque tutto».



Il progetto



L’iniziativa a Montalto delle Marche si tiene nell’ambito del programma culturale “Borgo felice”, presentato da Comune e Circolo Cultural-mente Insieme, nato per valorizzare la cultura e il territorio, attraverso una serie di eventi tra arte, cinema, poesia e letteratura. L’allestimento delle due serate di cinema d’estate sarà realizzato dal Cinema Margherita di Cupra Marittima, punto di riferimento nel territorio da sessant’anni. Non è la prima volta di Michele Placido nel Piceno. E questa sarà l’occasione per l’artista di godere dei tesori. «Ringrazio Francesca Filauri e il sindaco di Montalto per l’invito qui – dichiara -. Ne approfitterò per visitare il territorio piceno, di immensa bellezza storica e scenografica. Potrebbe essere in futuro la location di un mio film».