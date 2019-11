I Crypta Canonicorum e Caravaggio, concerto all’Ecclesia di Sant’Ugo

MONTEGRANARO - Ci sono opere di Caravaggio che parlano di musica, opere grazie alle quali sappiamo come fossero gli strumenti dell’epoca, come si svolgessero le esecuzioni pubbliche dei brani e altre informazioni preziose per ricostruire un frammento della storia della musica. Tutto questo farà da filo conduttore per un pomeriggio particolare da trascorrere all’interno dell’Ecclesia di Sant’Ugo di Montegranaro.

Oggi, domenica 3 novembre, in occasione dell’apertura ordinaria dell’ecclesia da parte di Arkeo, oltre alle normali visite guidate gratuite del sito, l’associazione montegranarese offrirà un particolare concerto del coro Crypta Canonicorum, “Icaro cadde qui”, nel corso del quale si terrà un viaggio all’interno delle opere di Michelangelo Merisi, ma non di tutte, solo di quelle che parlano di musica. Ogni opera sarà ispirazione a un brano eseguito dal coro e alla lettura di un testo poetico di riferimento. Un incontro culturale che coniuga la bellezza del luogo con quella della musica. Ancora un’offerta culturale dell’associazione Arkeo che da anni promuove il territorio da un punto di vista turistico e culturale, con proposte godibili ma preziose. Il tutto sarà gratuito, con la possibilità di lasciare una gradita offerta. © RIPRODUZIONE RISERVATA