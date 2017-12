Federica Vincenti e l'addio a Placido: «Differenza d'età è diventata una voragine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – “L’amore cambia. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale. Tra noi si è allargata, piano piano. Fino a farsi voragine, non a distruggerci, ma a governare lei".Federica Vincenti spiega il motivo della fine della sua relazione con Michele Placido. A dividerli, lui 71 anni, lei 34, la differenza d’età: “Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa, può togliere i pensieri e il ricordo a un uomo che ha fatto la cultura nel mondo al pari di mostri d’intelletto come Monicelli, Albertazzi. Cambiano i desideri. Le voglie non sono più comuni. È raro che usciamo, ma l’altra sera per esempio eravamo a un concerto di Ermal Meta. Ballavo. Mi ha guardato: “Fede, ma che stai a fa? Che te balli?”…”.Dalla loro relazione è nato il figlio Gabriele: “A 70 anni l’uomo della mia vita e padre di mio figlio resta l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio anche nell’allontanarci, anche a stagione dell’amore finita, perché comunque resta che io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me, e questo ci fortifica. Continueremo a lavorare insieme. A cenare insieme tutte le sere, con lui che cucina la peperonata e io la parmigiana di melanzane. A educare nostro figlio".