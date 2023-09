Lascia il posto fisso in ospedale per coltivare grano bio e sfornare pane: la storia (premiata) di Giuditta Mercurio da Acqualagna

ACQUALAGNA - La fuga dal posto fisso per coltivare grano, sfornare pane e venderlo nei mercati agricoli. L’avventura di Giuditta Mercurio ad Acqualagna è stata premiata a Roma nel corso della prima edizione Premio Coldiretti “Amiche della terra, storie di donne che nutrono il mondo” organizzato a Palazzo Rospigliosi, in occasione del 70° anniversario della nascita del movimento di Donne Coldiretti assieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, al ministro alle Riforme istituzionali Elisabetta Alberti Casellati e al ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Promuovere l'agricoltura rosa

«L’obiettivo della giornata – afferma Coldiretti - è promuovere l’agricoltura rosa e valorizzare l’attività delle imprenditrici agricole italiane che sanno coniugare il rispetto dell’ambiente con l’attenzione al sociale, la tutela della biodiversità con la valorizzazione dei prodotti tipici e sanno accettare le nuove e crescenti sfide del mercato. Un importante premio che celebra l’impegno, la passione e la dedizione delle Donne impegnate nel green e promuove la conoscenza e la difesa del vero agroalimentare italiano». Dieci storie premiate in tutta Italia. Quella di Giuditta, premiata sul palco dal dg della Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, inizia con una laurea conseguita a Bologna in tecnico di radiologia medica e con un contratto a tempo indeterminato nel reparto di neuroradiologia dell'ospedale Bellaria di Bologna per 10 anni.

Il contratto indeterminato rescisso

Nel 2012 rescinde il contratto a tempo indeterminato per quello che lei stessa definisce «una vera e propria rinascita» dando vita così alla sua azienda agricola. Oggi, a 42 anni, porta avanti insieme alla socia Agnese un'azienda agricola biologica tutta al femminile, Il Gentil Verde: 50 ettari coltivati con 5 grani antichi, a tutela della biodiversità e della salute. Miscelati, macinati a pietra, le farine che si ottengono vengono lavorate manualmente per realizzare pani con pasta madre e cotti nel forno a legna e venduti direttamente. L’idea di punta di Giuditta e Agnese è stata quella di radicarsi ad un territorio ma anche esportarne i saperi. «E come farlo se non vendere i propri prodotti? La vendita nei mercati di Campagna Amica ci offre l’occasione non solo di vendita ma anche di conoscenza e tradizione.

Il pane è un gesto millenario che accompagna l'umanità da sempre e ci insegna che la campagna è parte del nostro mondo e da lì dobbiamo ripartire».