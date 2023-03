Mondolfo, furgone urta un'auto durante il mercato cittadino e va via come niente fosse: la rabbia dei presenti (che hanno preso la targa)

MONDOLFO - Urta un veicolo e non si ferma. E' successo lunedì mattina, giorno di mercato, a Mondolfo dove una Golf grigia parcheggiata in via Fermi è stata danneggiata da un furgone in manovra. Distrutto uno specchietto.

La rabbia dei presenti

Un incidente da poco, senza feriti (fortunatamente), ma che per il comportamento ha mandato su tutte le furie i presenti. Un testimone, infatti, ha visto tutto, preso il numero di targa e raccontato alle forze dell'ordine locali l'accaduto.