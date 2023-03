MONDOLFO - Schianto al bivio di via De Gasperi lungo la Cesanense ieri nella tarda mattinata. Restano ferite due persone, un’anziana e un bambino di 11 anni portati per accertamenti all’ospedale Santa Croce di Fano.

E’ successo alle 12,30 circa quando per cause al vaglio dei carabinieri, una Skoda Karoq ha urtato una Fiat Bravo condotta da un’anziana mondolfese di 78 anni. La pensionata era intenta a eseguire una svolta a sinistra mentre percorreva la Cesanense per immettersi in via De Gasperi in direzione di un’area di sosta di fronte alla rosticceria “Il Pianeta”.

Abbattuta la protezione

In uno scontro semifrontale, la Fiat è stata centrata dalla Skoda condotta da un uomo sancostanzese, che aveva a bordo un bimbo di 11 anni. In seguito all’urto la Bravo ha finito la corsa contro le recinzioni del marciapiede abbattendole parzialmente.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato al pronto soccorso l’anziana per lievi ferite e il bambino a scopo precauzionale. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Monte Porzio.

Mezzi semidistrutti

Entrambi i mezzi, semidistrutti, sono stati rimossi dal carro attrezzi. Sul posto sono giunti anche i familiari dei conducenti. L’anziana è stata contattata in seguito telefonicamente dagli stessi carabinieri: stava bene. Il conducente della Skoda che procedeva in direzione interna verso Mondolfo è rimasto illeso e ha fornito la sua versione dei fatti ai militari.