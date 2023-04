Conero Golf, presentata la squadra agonistica giovanile

ANCONA - In occasione del raduno di primavera, che ha coinciso con la ripresa del programma dell’ attività giovanile, sono state ufficialmente presentate le squadre pre-agonistiche ed agonistiche, maschile e femminile, dell’Associazione Sportiva Conero Golf. Una realtà consolidata non solo a livello regionale il cui vivaio, nel corso di oltre 30 anni, ha prodotto campioni italiani e giocatori professionisti. Ragazze e ragazzi provenienti da tutta la regione hanno la possibilità di allenarsi e crescere, sia tecnicamente che caratterialmente, in un percorso a 18 buche all’interno del Parco del Conero, sotto la guida dei Maestri federali Daniel De Colle, Alessio Artino ed Alessandro Marchetti.

Il programma

Il direttore Roberto Malatini insieme al responsabile dell’attività giovanile del circolo anconetano Luigi Nardi hanno illustrato i punti salienti del programma per l’anno in corso, sottolineando il progetto di inclusione sociale attraverso lo sport per under 18 e portatori di handicap, avviato in stretta collaborazione con il Garante per i diritti della persona e dei minori della Regione Marche Giancarlo Giulianelli e con l’Amministrazione Comunale di Sirolo guidata dal Sindaco Filippo Moschella. Per la Federazione Italiana Golf era presente il responsabile regionale dell’attività giovanile Francesco Giaccio e il referente regionale degli arbitri Luca Allegranti.