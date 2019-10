Vallefoglia, chiede informazioni e cerca di strappargli l'orologio: caccia alla ladra sulla Golf

VALLEFOGLIA - Con la scusa di chiedere informazioni si è avvicinata al malcapitato e ha cercato di strappargli l’orologio. Lo scippo però non è andato a buon fine e l’autrice, una donna dell’Est di circa 30 anni, è poi fuggita salendo a bordo di un Golf guidata da un presunto complice. Il fatto è avvenuto a Morciola di Vallefoglia venerdì pomeriggio ed è stato segnalato da un parente della vittima sul gruppo social di riferimento della zona, Sos Vallefoglia.

A quanto risulta non ci sarebbe stata una denuncia ma la segnalazione, circostanziata, risulta ora più che mai utile per mettere in guardia altri cittadini. Il modus operandi descritto, infatti, ricalca quella utilizzata più volte (a Pesaro, nell’ultimo anno, si sono contati più di dieci casi simili) per circuire persone apparentemente indifese e a spasso in zone poco frequentate o poco illuminate.

