Incidente a Fano, schianto auto-scooter a Metaurilia: feriti marito e moglie

FANO Forse un sorpasso un po’ azzardato o una mancata segnalazione di svolta alla base di un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter. L’impatto si è verificato a Metaurilia intorno alle 10.15 circa nella zona in prossimità della Chiesa.

Lesioni non gravi

In quel frangente una autovettura utilitaria condotta da un fanese 59enne che percorreva la strada nazionale in direzione sud effettuava la svolta a sinistra con l’intenzione di immettersi nella strada che conduce alla spiaggia. Nel contempo un motociclo condotto da un uomo 67enne che trasportava la moglie sopraggiungeva da dietro nella stessa direzione di marcia della vettura e probabilmente facendo manovra per effettuare un sorpasso ha finito per urtare contro l’auto. La collisione si è verificata lateralmente e tanto il centauro quanto la moglie sono caduti sull’asfalto. Fin da subito è stato evidente che i due coniugi non avevano subito lesioni gravi ma un’ambulanza del 118 li ha trasportati all’ospedale di Fano. I rilievi sono della Polizia locale.