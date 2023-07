Cattolica, auto va a sbattere e si ribalta: paura per padre, madre e figlio di 10 anni incastrati nell'abitacolo. Guarda foto e video

CATTOLICA - Auto si ribalta, paura per padre, madre e figlio di 10 anni rimasti incastrati nell'abitacolo. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 luglio, un'autovettura Renault Modus, mentre percorreva via Don Minzoni con direzione di marcia mare - monte, giunta quasi all'altezza di via Pisacane, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Cattolica, intervenuta con due pattuglie anche per regolare il traffico, sbandava urtando una Dacia parcheggiata sulla sinistra per poi ribaltarsi, finendo con le ruote all'aria e fermando la corsa contro la fiancata di una Fiat Croma parcheggiata sul lato destro.

I soccorsi

Subito allertati i soccorsi, si portavano sul posto due ambulanze del 118 che facevano intervenire anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Cattolica per estrarre i feriti dalla vettura. All'interno si trovavano il conducente, cittadino del Bangladesh, la moglie ed il bambino. Dopo averli estratti dall'abitacolo tutti e tre i feriti venivano medicati e stabilizzati poi trasportati al Ceccarini di Riccione per ulteriori controlli. Il tratto di Via Don Minzoni, da Via Verdi a Via Pisacane è rimasto chiuso al traffico per circa due ore (si ringrazia Amato Ballante).