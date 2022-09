Incidente ad Ancona: auto si ribalta in viale Della Vittoria, feriti nonna e nipote. Traffico bloccato

ANCONA - Giornata di incidenti sulle strade di Ancona. Paura, questa volta, in viale Della Vittoria alle 15 con un'auto che si è ribaltata su un fianco. Risultato: nonna e nipote in ospedale. Da quanto ricostruito la nonna, al volante dell'auto, ha perso improvvisamente il controllo dell’auto andando a impattare contro la fiancata di una macchina parcheggiata. La vettura si è alzata su di un fianco e si è ribaltata sull'asfalto continuando la corsa per alcuni interminabili metri. Feriti nonna e nipote che stava andando agli allenamenti di calcio.

Traffico bloccato in viale Della Vittoria

Al momento la corsia di viale Della Vittoria è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Traffico bloccato.