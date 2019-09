Carambola sui veicoli in sosta l'auto impazzita si ribalta Paura nella notte per 3 donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un botto, un clacson che suona nella notte e spezza il sonno dei residenti. Incidente da brividi la notte scorsa in via Colleverde, tra il Castellano e le Grazie. Attorno alle 2 un'auto è finita fuori strada e dopo una carambola sui veicoli in sosta, si è ribaltata. Nell'abitacolo c'erano una donna di 50 anni e due ragazze 26enni. Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Gialla di Ancona e una squadra dei vigili del fuoco. Solo paura per le donne che viaggiavano nell'auto, che sono rimaste illese.