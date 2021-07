«Correte c'è un'auto ribaltata», i soccorritori non trovano il conducente

FOSSATO DI VICO - «Correte c'è un'auto ribaltata». La chiamata è arrivata domenica mattina ai vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Gaifana, ma i pompieri hanno trovato una sopresa: all'interno dell'Audi A7 bianca non c'era traccia del guidatore. Auto ribaltata e danneggiata, ma vuota. Evidentemente, dopo l'incidente, chi si trovava bordo è riuscito a uscire dall'abitacolo e ha trovato il modo di farsi autare per tornare a casa. I vigili del fuoco hanno verificato che nella zona intorno al luogo dell'incidente non si trovasse ferito nessuno.

