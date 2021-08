Scena da film sulla Statale: auto si ribalta, all'interno c'è una coppia di anziani

MAROTTA Perde il controllo della jeep Suzuki e finisce di traverso sull’Adriatica all’altezza della stazione ferroviaria. Paura ieri pomeriggio per una coppia di anziani turisti di passaggio a Marotta. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il veicolo è sbandato impattando contro una serie di auto in sosta lungo la statale.

Per fortuna in quel momento non c’erano pedoni o bici in transito e le conseguenze non sono state alla fine tutto sommato gravi. Il conducente probabilmente ha accusato un malore o un colpo di sonno a causa dell’ondata di afa e di caldo torrido che da giorni imperversa anche sul litorale adriatico. Sul posto congiuntamente con i carabinieri si sono portati i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco di Fano e la polizia locale. Lunghe code si sono formate in entrambe le corsie di marcia tra le 17 e le 18. La dinamica è ancora in fase di accertamento e resta da capire come mai il veicolo possa aver sbandato e in pratica rimbalzando addosso alle auto si è poi intraversato sulla statale vicino alle strisce pedonali in uno dei punti più trafficati della cittadina balneare. Una folla di curiosi si è poi fermata a bordo strada e la notizia dell’incidente si è presto divulgata tramite i social. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Marotta e della compagnia di Fano, mentre la polizia locale si è occupata di regolare il traffico sulla statale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA