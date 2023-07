Auto si ribalta a Cattolica con una famiglia a bordo: paura per un bambino di 10 anni

CATTOLICA - Auto si ribalta, paura per padre, madre e figlio di 10 anni rimasti incastrati nell'abitacolo. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 luglio, un'autovettura Renault Modus, mentre percorreva via Don Minzoni con direzione di marcia mare - monte, giunta quasi all'altezza di via Pisacane, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Cattolica, intervenuta con due pattuglie anche per regolare il traffico, sbandava urtando una Dacia parcheggiata sulla sinistra per poi ribaltarsi, finendo con le ruote all'aria e fermando la corsa contro la fiancata di una Fiat Croma parcheggiata sul lato destro.