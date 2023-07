URBANIA - A movimentare il sabato notte durantino una lite tra due giovani di Urbania: uno studente 25enne e un ultratrentenne, nella zona di un bar.

Complice l'alcol

Complice il tasso alcolico, l’ultratrentenne avrebbe infastidito ripetutamente un tavolo di giovani avventori per motivi non ben precisati. Si è alzato il livello della discussione e, in poco tempo, si è passati dalle parole alle mani.

Il 25enne è rimasto ferito a un braccio dal lancio di una bottiglia precedentemente spezzata. Reciso un tendine della mano.

Gli avventori spaventati

Le persone spaventate dal sangue che usciva copioso dalla ferita hanno chiamato i carabinieri e i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato lo studentee all’ospedale di Urbino. Tempestivo anche l’intervento dei carabinieri che si sono occupati di ristabilire l’ordine e di svolgere gli accertamenti.

Denunciato per lesioni l’aggressore mentre il 25enne colpito dal vetro della bottiglia resterà ricoverato al nosocomio ducale Santa Maria della Misericordia per almeno altri 4 giorni.