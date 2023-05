Gabicce Street Contest 2023: vince la band Pongo

GABICCE - La band “Pongo” si aggiudica la vittoria all’ottava edizione di “Gabicce Street Contest”, il concorso per musicisti emergenti di Gabicce Mare organizzato dall’Associazione “Chi Budel ad Gabec”, dalla Consulta Giovani “L’Isola che c’è” in collaborazione con la Scuola di Musica Creobicce, Aps Musica Humana con il contributo economico del Comune.

Due giorni di musica

Due giorni dedicati alla musica con stand e dj set curati dalla consulta giovani. Un’edizione che ha visto la partecipazione di otto artisti, tra band e solisti, provenienti da Marche ed Emilia Romagna.

I primi quattro classificati della serata di venerdì hanno passato il turno per la finale disputata sabato 27 maggio. Nella Giuria, un membro della Consulta dei giovani - organizzatori dell'evento-Leonardo Belluco, direttore della Scuola di Musica Creobicce e un componente dell’amministrazione comunale. La Giuria d'onore è stata affidata in ogni serata ad un giornalista.

La band vincente

“Pongo”, duo composto da Francesco Magi e Tommaso Selva, vincono 300 euro e la possibilità di un’incisione di un singolo offerta dallo studio di registrazione gabiccese “Studio 33” di Filippo Tarsi. Il loro genere musicale è incentrato su hard-stoner-alternative e riff rock.

Il duo basso-voce e batteria attualmente sta registrando il secondo album.

“Prendiamo ispirazione da tantissimi artisti e da gruppi come Rage Against The Machine, Motorhead, Limp Bizkit, Alter Bridge, Audioslave, Type O'Negative, Motley Crue, ma anche da gruppi italiani come Marlene Kuntz e Verdena- spiegano i Pongo- Per quanto riguarda quello che scriviamo invece, prendiamo l'ispirazione semplicemente da quello che viviamo nel quotidiano, cercando di raccontarci in un modo che tenta di essere originale”.

La seconda classificata

Seconda Michela Biagioli, gabiccese, che si aggiudica un premio di 200 euro. Terzi “Gli Amici di Adam” che si aggiudicano un premio di 100 euro e quarti Homeboys, che portano a casa 50 euro.

«Anche quest’anno abbiamo dato la possibilità a giovani artisti di farsi conoscere e suonare davanti ad un pubblico in piazza- spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Marila Girolomoni - grazie all’organizzazione della nostra Consulta Giovani e dell’Associazione “Chi burdel ad Gabec” che hanno seguito l’evento dal dj set allo stand dedicato al food and beverage affiancati dalla disponibilità di Andrea Fiocca. Un sentito ringraziamento a Leonardo Belluco, Direttore della scuola di musica Creobicce e del Polo Musicale della Riviera, che ha supportato l’organizzazione del contest fin dalla prima edizione. Per i vincitori ci sarà l’opportunità la possibilità di esibirsi durante l’estate 2023 a Gabicce».