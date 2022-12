Gabicce Mare, assegnato il Premio “Baia Verde Blu Storici”: ecco chi sono le attività premiate

GABICCE - Un riconoscimento per le attività commerciali storiche: consegnato lo scorso 12 dicembre presso la sala del consiglio comunale, il Premio “Baia Verde Blu Storici” a sette esercenti di Gabicce Mare che nel 2022 hanno raggiunto l’importante traguardo dei 30 anni di attività.

Il ringraziamento

«E’ una gioia poter festeggiare insieme alle attività gabiccesi- spiegano il sindaco Domenico Pascuzzi e l’Aasessore alle attività economiche Marila Girolomoni - In un periodo in cui le imprese hanno difficoltà crescenti dovute alla congiuntura economica di questi anni e al caro energia, è giusto premiare simbolicamente i nostri imprenditori che con devozione e sacrificio portano avanti la loro attività seppur con mille difficoltà, ma sempre con la forza e con la passione che trasmettono da anni. Con questa targa vogliamo esprimere il nostro ringraziamento per il loro impegno che diventa risorsa per tutta la città».

I premiati

Quest’anno sono stati premiati: Hotel Miramare di Berti Paolo & C. Sas; Bar Tom di Arduini Adriano & C Snc; Autocars di Fabi Fausto; Ottica Primavera di Primavera Claudio; Moto Prony di Scola Silvana; Parrucchieri Lui&Lei Gi. Lo Snc di Ciuffoli Giovanni & C.; Frutta e Verdura “Dalla Patty” di Riminucci Patrizia.