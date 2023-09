FANO - Hanno nome e un cognome i responsabili di tre diversi furti compiuti in città nello scorso mese di agosto. A trovarli gli uomini del c ommissariato fanese nella cornice di “Downtown”, l’operazione messa in campo per monitorare, vigilare e investigare allo scopo di porre un argine ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di droga.

Colpi tra centro e zona mare

Tutti i colpi erano stati messi a segno tra il centro storico e le zone di Sassonia e Lido, a partire da uno dei tanti furti di bicicletta lamentati in questi ultimi mesi e di cui in rete sono state offerte numerose testimonianze circa anche l’audacia degli autori. In questo caso a sparire era stata una bicicletta elettrica asportata dal giardino di un’abitazione in assenza dei proprietari. Valore di 1.350 euro in aggiunta a quello di tre caricabatterie, prelevati a loro volta.

Le indagini hanno permesso di individuare quale autore del colpo un 36enne domiciliato a Fano, ma in realtà senza fissa dimora, che avrebbe poi utilizzato la bici come merce di scambio per ottenere da un rumeno residente a Pesaro sostanza stupefacente, saltata fuori durante una perquisizione e all’origine dell’arresto dell’uomo.

Due nei guai per ricettazione

Già recuperato e riconsegnato al proprietario il mezzo, successivamente rinvenuto nella disponibilità di una terza persona, residente a Cagli, che alla stregua del rumeno è stato denunciato per ricettazione. A carico del responsabile del furto il gip del Tribunale di Pesaro ha adottato la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Pesaro e Urbino e Rimini.

Il braccialetto elettronico

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico, invece, il provvedimento assunto nei confronti di una donna ritenuta l’autrice del furto di 7 borse griffate (valore 20.000 euro) sottratte quattro giorni prima da un appartamento. Durante un controllo i poliziotti le avevano scoperte all’interno di un camper in cui si trovavano padre e figlio di nazionalità croata, subito sottoposti a fermo giudiziario.

Nel camper anche indumenti femminili che si è accertato appartenere alla moglie del più giovane dei due, rintracciata poi nel Milanese e risultata essere l’effettiva responsabile del furto anche sulla base delle immagini fissate dal sistema di videosorveglianza operante nel condominio teatro del reato.

La droga come corollario