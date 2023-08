Folla in campo per il funerale dell'ex presidente della Vis Pesaro Claudio Pandolfi morto a soli 62 anni

PESARO - La bara al centro del campo, contornata da palloni da calcio e coperta da magliette numero 1, sotto un gazebo allestito sul «tappeto verde» di Villa Ceccolini dove tutto è partito. Intorno i familiari più stretti, le figlie Giorgia e Giada, la moglie Simonetta, amici e conoscenti, ma anche una rappresentanza ultrà della Vis che non dimenticherà mai il suo ruolo nella rinascita del calcio pesarese. Istantanee dell’ultimo saluto a Claudio Pandolfi, imprenditore noto - era titolare, assieme alla sorella Serenella, dello scatolificio Ipan - e uomo generoso, innamorato del pallone al massimo grado, ex presidente della Vis Pesaro, scomparso domenica mattina all’età di 62 anni per una terribile malattia contro la quale ha lottato strenuamente, come un leone, per 13 mesi.