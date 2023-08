PESARO - Girasoli, palloni da calcio, sciarpe, maglietta biancorossa e lacrime. Una folla ha voluto salutare per l'ultima volta Claudio Pandolfi, ex presidente della Vis Pesaro e uomo di calcio a tutto tondo, prematuramente scomparso a 62 anni dopo aver combattuto contro una malattia fulminante. Ampio servizio sul Corriere Adriatico in edicola domani, 17 agosto.