FOSSOMBRONE - «La vigilia di Natale abbiamo avuto il piacere e l'onore della visita del sottosegretario alla Cultura professor Vittorio Sgarbi - si legge in una nota del Comune di Fossombrone - con il quale abbiamo trascorso alcune ore per parlare di arte, cultura e soprattutto della futura promozione per le importanti opere presenti nei nostri musei».

«Non solo, abbiamo parlato anche del progetto di riqualificazione e ristrutturazione della Quadreria Cesarini per un importo di 440mila euro, progetto attualmente in fase di gara di appalto». Da parte sua il vicesindaco Michele Chiarabilli ha ribadito che il consiglio comunale per la Quadreria Cesarini ha da tempo destinato altri 130mila euro che si sono aggiunti a quelli già finalizzati in precedenza allo stesso scopo pari a 370mila euro per rifare sia il tetto che la facciata dello stabile». Vittorio Sgarbi si è complimentato per il progetto con l’esecutivo e con il sindaco Massimo Berloni.

«L’impegno che ci siamo assunti - conclude Chiarabilli - è valorizzare, sistemare e rendere fruibili i nostri musei e i beni culturali finanziando risorse adeguate». Il fatto che il patrimonio lasciato in eredità al Comune dal notaio Giuseppe Cesarini sia oggetto di una cura straordinaria dopo i tanti anni trascorsi dal lascito rappresenta un punto di arrivo rilevante. Sgarbi ha visitato anche la chiesa di San Filippo ed ha presenziato anche allo spettacolo del Magico Natale in Corso Garibaldi.

Lo hanno accompagnato il sindaco Massimo Berloni, il vicesindaco Michele Chiarabilli, la consigliera con delega alla cultura Maria Silvia Nocelli, la direttrice onoraria dei musei Anna Matteucci e l'assessore del Comune di Urbino Elisabetta Foschi. Sta maturando il progetto caro al primo cittadino di Fossombrone si ripercorrere le vestigia dell’antico Ducato di Urbino.

Roberto Giungi

