Pezzo di cornicione del Municipio si schianta in strada

FOSSOMBRONE - Per fortuna che tutto è successo in piena notte. Poteva avere conseguenze gravi il crollo di una parte del cornicione del palazzo municipale di Fossombrone sul versante di via Vescovado che consente l’accesso al palazzo vescovile. L’allarme è scattato ieri mattina. La via è stata chiusa al traffico e transennata in tutta urgenza al punto che due auto parcheggiate sono rimaste esse stesse “imprigionate”. Oggi gli accertamenti per fare il punto della situazione. Sul sito del Comune quanto accaduto non sembrerebbe destare particolare apprensione: «Causa ritrovamento di alcuni frammenti, caduti presumibilmente durante la notte scorsa, abbiamo chiuso precauzionalmente al traffico e transennato via Vescovado».