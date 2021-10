Nozze in stile Far West: matrimonio a cavallo per Diego e Beatrice. E alla fine applausi scroscianti

FOSSOMBRONE - Eterno fascino del Far West. Sabato si sono uniti in matrimonio, per poi festeggiare ad Acquapartita, Diego e Beatrice del Boars Nest Country Bar di Fossombrone. Gli sposi, vestiti da cowboy (e cowgirl), sono giunti a cavallo, seguiti da alcuni amici anche loro con abbigliamento a tema sui loro cavalli. Dopo aver ripetuto la cerimonia, con le promesse e lo scambio delle fedi nuziali, è nato un lungo applauso di tutti gli invitati, familiari, parenti e amici.

Diego, visibilmente commosso, durante la cerimonia, non riusciva a parlare. Poi un grande buffet ha soddisfatto tutti. Diego e Beatrice (Bea per gli amici, ndr) non si sono accontentati. Alle 20 hanno invitato tutti gli ospiti a prendere posto nelle sale del ristorante, dove lo staff di Martinelli ha servito una lauta cena terminata con la torta e tante bollicine. Un particolare della cerimonia sono state le bomboniere: un bellissimo ferro di cavallo.

Diego ha commentato l’evento ringraziando «i cavalieri Giuseppe Rossi, Paolo Maffei, Michele Ottaviani, Federico Fusciani, Matteo Iodio, Carlo Nardi, Oscar Rossi, Domenico Rossi e Claudio Carnevali che si sono offerti di scortarci a cavallo fino all’altare e far sì che questo giorno sia stato ancora più magico. Ringraziamo Fabrizio Paul Aster Pollastrelli e la sua Band per le musiche e la loro performance al momento dell’aperitivo, Mirco Cesarini DJ-Ciulli e Giovanni Cotica Federico dei Shampagn & Ghianda per aver intrattenuto gli ospiti durante la serata, Amato Ballante per il servizio fotografico, Ucchielli Giuliano Pilo e Donatella per i meravigliosi addobbi floreali e il ristorante Martinelli di Acquapartita per la qualità del servizio. Grazie a tutti gli invitati per aver partecipato a questo grande giorno. Una data che resterà nella storia del farwest».

