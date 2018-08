Il finto avvocato ci riprova â€‹ma la madre del sindaco non casca nel tranello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Imperversa il presunto avvocato o assicuratore, a seconda delle circostanze, che telefona in cerca di soldi per truffare i malcapitati annunciando loro che qualche parente è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Ci ha provato anche con la mamma del sindaco che però non è caduta in trappola.«E’ una tipologia di truffa che stanno attuando da tempo, ci hanno provato anche con mia madre - commenta il sindaco Gabriele Bonci -. Una strategia ben nota anche alle forze dell’ordine tanto che abbiamo organizzato un incontro pubblico insieme ai carabinieri per mettere in guardia i cittadini, specialmente le persone sole ed anziane, le più a rischio».