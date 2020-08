Spunta una vipera ai giardini della zona residenziale tra i giochi dei bambini

FERMIGNANO - Una vipera è sbucata tra le case del quartiere residenziale "Cipe" una nuova zona di Fermignano, popolata di famiglie. Il rettile è spuntato all'improvviso lungo una strada asfaltata, in via Don Teseo Pini, tra giochi e giardini pubblici frequentatissimi dai bambini residenti, poco lontano da zone e terreni artigianali in totale incuria, vista l’erba altissima e non curata. Non è andata molto lontano: appena è stata avvistata qualcuno l'ha uccisa, anche se si tratta di specie protetta. La notizia, diffusa anche nei social cittadini, ha fatto presto a fare il giro della città.

