FERMIGNANO - Il centro laniero di nuovo nel mirino dei ladri di appartamento. Torna la paura. Due le abitazioni adiacenti, entrambe in condominio, in via Loreto, visitate dai ladri nel pomeriggio inoltrato tra le 18 e le 18.30, di lunedì scorso.

In tutti e due i casi i residenti, da una parte una coppia di pensionati (questa è la terza volta che subiscono visite sgradite) e, dall’altra, una vedova che abita di fronte e la propria figlia erano fuori casa quando i ladri sono entrati in azione forzando una finestra dal retro, dove il buio è più forte. In quest’ultima circostanza, l’abitazione della vedova, sembrerebbe, visto che il disordine era irrilevante, che i predoni siano stati disturbati dall’arrivo di qualcuno e che quindi siano dovuti scappare prima di entrare in azione. In entrambe le abitazioni sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per il sopralluogo delle abitazioni. Non è stato quantificato il valore del malloppo ma lo sconvolgimento, nelle varie stanze e, soprattutto, in quella da letto era gigantesco. Cassetti svuotati dappertutto e biancheria gettata ovunque. Sul posto sono intervenuti, come detto, i carabinieri ma ormai i ladri erano già scappati col bottino, lasciando le stanze delle case a soqquadro e i danni delle effrazioni. Effettuando il sopralluogo prima in una casa e poi anche in quella dei vicini, i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.