PESARO Sostituiva i gioielli che rubava con della bigiotteria, denunciata badante. E’ successo qualche settimana fa quando le figlie dell’anziana coppia che la donna, una 50enne romena, accudiva, si sono rivolte alla squadra mobile per segnalare il furto di alcuni monili d’oro che i genitori 90enni custodivano in un sacchetto in camera. I gioielli erano stati sostituiti con della banale bigiotteria da quattro soldi. I sospetti, sin da subito, sono ricaduti sulla badante che assisteva gli anziani coniugi e che frequentava liberamente l’appartamento. I due 90enni tra l’altro erano malati e non riuscivano a rendersi conto che qualcuno potesse aver sostituito in modo graduale i preziosi di famiglia con paccottiglia di nessun valore.



Situazione delicate



Una situazione delicata anche per gli stessi familiari dato che la badante è sempre stata professionale sotto il profilo dell’assistenza. Le indagini sono state subito avviate e come primo atto gli uomini della squadra mobile hanno passato al setaccio i negozi di compro oro in quanto sono obbligati a fotografare i monili che vengono portati e ad attendere 10 giorni prima di fondere o vendere i preziosi. Neanche a dirlo, bingo. La badante si era presentata in uno dei compro oro cittadini per portare una prima tranche di gioielli (circa 5000 euro il valore). I poliziotti sono andati a casa della donna per chiedere spiegazioni e nell’abitazione hanno poi trovato altri gioielli che non aveva portato a rivendere. Di fronte all’evidenza (i poliziotti si erano fatti consegnare anche i documenti della compravendita) la donna ha ammesso tutte le sue responsabilità scusandosi e dicendo che provava «vergogna» per quanto fatto. Gli oggetti consegnati ai compro oro sono stati tutti riconosciuti, recuperati e riconsegnati ai due anziani. La badante è stata quindi denunciata per furto aggravato dal fatto di averlo compiuto contro persone per cui lavorava e che in teoria doveva accudire e proteggere.