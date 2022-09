Fano, albero cade e schiaccia un'auto ferma al semaforo. Al volante Alberto Gaggi salvo per miracolo: «Stavo andando a prendere mia figlia, ho avuto paura»

FANO - Tempesta di vento e strage di alberi questa mattina a Fano. Sfiorata la tragedia nell'area urbana lungo via Papiria. E' crollato un albero di alto fusto, uno di quelli che sorgono sulle sponde del canale Albani, che ha centrato un'auto incolonnata al semaforo. La pianta si è schiantata contro la parte posteriore di una Ford Focus, mandando in frantumi il lunotto e schiacciando la carrozzeria. Illeso, e per certi aspetti miracolato, il conducente, Alberto Gaggi, 37 anni di Fano. «Stavo andando a prendere mia figlia a scuola - racconta - ero nella colonna di veicoli ferma per il semaforo rosso quando con la coda dell'occhio ho visto questo albero venire giù e poi ho sentito lo schianto». Non ci sono stati tempo e modo per alcuna reazione. «Sì, ho avuto paura» ammette.

La strage di alberi



Lungo la stessa via Papira sono caduti altri alberi, nel tratto che precede la grande rotatoria ovale di Sant'Orso, provenendo dalla zona industriale, una pianta ha centrato uno dei grandi cartelloni pubblicitari di 6 metri per 3 facendolo volare via. Solamente per circostanze fortunate nessuna persona e nessun veicolo sono stati colpiti. Quel tratto di strada è stato chiuso al traffico dalla polizia locale.

Alberi sono caduti anche nel quartiere di San Lazzaro e in via Italia. Disagi alla viabilità si sono registrati sulla superstrada nel tratto tra Calcinelli e Fossombrone per il crollo di una pianta che ha ostacolato il transito veicolare. Segnalata la caduta di grossi rami o di alberi anche sulla statale Adriatica a Fosso Sejore e in viale Piceno.