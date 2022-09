Raffiche di vento e pioggia: danni e disagi, per il maltempo, a Pesaro e provincia

PESARO - Pioggia battente e raffiche di vento hanno provocato la caduta di alcuni alberi e rami in zona mare a Pesaro . Mareggiate: i bagnini che non avevano ancora tolto ombrelloni e attrezzature sono in grandissime difficoltà. Sale pericolosamente di livello anche il Genica, il canale che taglia in due la zona mare di Pesaro. Il centralino dei vigili del fuoco preso d'assalto. Riaperta la strada statale, bloccata per circa un'ora, per caduta di alberi e rami. Decine di interventi sparsi nella zona mare di Pesaro e sulla Flaminia tra Fano e Cagli. Appello degli assessori pesaresi Belloni e Vimini: evitate di andare in zona mare per fotografare gli alberi caduti.