FANO Il centrosinistra presenta il proprio manifesto programmatico, oggi alle 18 nella sala Pedinotti di palazzo Martinozzi, a Fano in via Arco d’Augusto 80. È un passo preparatorio, propedeutico alle primarie di coalizione, che sono state convocate il 7 aprile prossimo per individuare il candidato sindaco, e alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno.

I temi

Si discuterà di sviluppo economico, urbanistica, ambiente, turismo, cultura, infrastrutture, sport e servizi alla persona con i quattro assessori in lizza per le primarie: Cristian Fanesi, Cora Fattori, Etienn Lucarelli e Samuele Mascarin. Il centrosinistra ha già individuato i seggi, dove gli elettori del centrosinistra voteranno domenica 7 aprile, dalle 8 alle 20, per selezionare il candidato sindaco tra i quattro aspiranti.

Per la zona del centro-mare: palazzo Martinozzi in via Arco d’Augusto 80 (riferimento per le sezioni elettorali 1, 2, 3, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 53, 56, 66). Gimarra, centro civico in via Cena 14 - (sezioni elettorali 17, 21, 25). Poderino, via Redipuglia 5 - (sezioni elettorali 11, 13, 14, 15, 22, 49, 50, 51, 55, 61, 65). San Lazzaro, sala Cubo nel centro commerciale in via San Lazzaro 8/A (sezioni elettorali 4, 5, 7, 8, 10, 12, 24, 27, 58, 63). Sant’Orso, circolo anziani in via Sant’Eusebio 78 - (32, 33, 43, 44, 59, 60, 67). Fenile, Fondazione Cante Montevecchio in località Fenile 1 (sezioni elettorali 26, 28, 34). Metaurilia, circolo Albatros in piazzale Pucci, statale Adriatica Sud 89 (sezioni elettorali 57,42, 47, 46, 45), Ponte Sasso, centro sociale in via Lago di Costanza (sezioni elettorali 48, 64). Cuccurano, club anziani nel parco Ricci (sezioni elettorali 29, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 54). Bellocchi, circolo anziani cicogna, via II Strada 13 (sezioni elettorali 40, 62, 37, 41, 68).

Le modalità

Per votare è necessario un documento d’identità attestante la residenza nel Comune di Fano e il certificato elettorale. Si vota solo nel seggio che include la sezione elettorale di riferimento o l’indirizzo di residenza. Il centrodestra fanese, invece, ha già individuato il suo candidato sindaco nell’attuale consigliere regionale Luca Serfilippi (Lega), che prosegue domani alle 21 la sua campagna di ascolto incontrando le associazioni culturali nella sala polivalente della scuola Nuti. Stesso luogo e stesso orari per i confronti con le associazioni sportive, mercoledì 6 marzo, e il giorno seguente con le associazioni impegnate nel sociale.

L’ascolto

«La condivisione – argomenta Serfilippi – è uno dei cinque pilastri che caratterizzeranno la campagna elettorale della colazione PerFano, assieme a vivibilità, sicurezza, inclusione e bellezza. La condivisione si traduce nella partecipazione attiva dei cittadini e in proposte. Immaginiamo una città dove ogni cittadino si senta parte di una comunità vibrante, coinvolto nelle decisioni che determinano il suo futuro e nel tessuto urbano che lo circonda. Una città più condivisa vive di spazi pubblici vivaci e accoglienti, con una forte attenzione alla mobilità sostenibile, all’inclusione sociale e alla condivisione. C’è necessità di cambiare passo, ma per farlo serve il contributo di tutti». Sui canali digital la campagna di ascolto è invece iniziata sabato scorso.