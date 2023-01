FANO - L’ultima volta era stato visto martedì scorso a un funerale celebrato a Metaurilia di Fano, poi più niente. Una persona riservata, senza dubbio, ma la sua assenza si era già prolungata troppo per non risultare preoccupante. E così amici e parenti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo, 76 anni, originario del Lazio, è stato trovato senza vita ieri intorno alle 11.15, nel letto del suo appartamento in un condominio a Metaurilia. Si ritiene che si sia trattato di una morte naturale. Persa la moglie, il settantaseienne viveva da solo ormai da tempo. Ogni tanto trascorreva qualche ora al circolo Albatros, una frequentazione che però si era interrotta a causa della pandemia. Da qualche giorno poi, l’uomo non era più stato visto in giro.

Quando i vigili del fuoco hanno provato a entrare nel suo appartamento al piano terra, hanno trovato la porta chiusa dall’interno: è stato quindi necessario rimuovere un’inferriata e poi aprire una finestra. Intervenuti inoltre i carabinieri di Marotta e un’ambulanza del 118.