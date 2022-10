Fano, furto in un casale sventato in extremis: determinante l'apporto dei sensori esterni

FANO- Un furto sventato in extremis la sera del 24 ottobre in località San Cesareo di Fano. Hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo i titolari di un agriturismo, in via S.Elia, salvati grazie ai sensori esterni che hanno prontamente rilevato la presenza di estranei all'interno della proprietà.



L'arrivo della vigilanza

L'allarme è scattato introno alle 21.30 attraverso una serie di fotogrammi inviati sia a proprietari che alla vigilanza privata, la Vigilar, che si è portata immediatamente sul posto con una pattuglia di pronto intervento. Un ulteriore "allarme" è stato attivato dal sensore messo a protezione della cisterna di gasolio agricolo in dotazione al casolare che i ladri stavano cercando di manomettere. Dopo un'attenta ispezione è emerso che nessun oggetto di valore o di altra tipologia è stato portato via dalla tenuta.