Tamponamento auto-moto nella notte: due donne in ospedale dopo lo schianto

FANO- Ambulanze in azione nella notte dopo l'incidente avvenuto stanotte intorno a mezzanotte in Viale XII Settembre all altezza del civico 80, praticamente davanti alla scuola Battisti. Da una prima ricostruzione sembra che una moto Bmw si fermi per esigenze della circolazione e un'autovettura Opel Karl la tampona. Illeso il conducente del motociclo (un uomo di 48 anni), ferita invece la passeggera trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Fano come anche la conducente - una ragazza di 24 anni di Marotta - dell'autovettura in stato di shock.