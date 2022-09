Ritrovato un anziano disperso dopo una passeggiata: si era rifugiato in un casolare

CAGLI - È stato ritrovato questa mattina un anziano di Cagli che ieri sera era uscito per una passeggiata senza fare piu' ritorno. I vigili del fuoco l'hanno ritrovato in un casolare abbandonato dove ha passato la notte in zona Tarugo non lontano dalla sua abitazione.

Il 76enne era in buone condizioni ma appariva confuso e disorientato. Una volta soccorso dai vigili del fuoco è stato fatto intervenire anche il 118 che l'ha trasportato al più vicino ospedale per una visita di controllo. L'allarme è scattato nella tarda serata di sabato. A chiamare i familiari del pensionato preoccupati perché il pensionato dopo essere uscito per una passeggiata non aveva più fatto ritorno. Sono iniziate le ricerche complicate dalla mancanza di luce e dalla stessa conformazione della zona fatta di boschi, dislivelli e sentieri tortuosi. L'anziano probabilmente una volta uscito da casa aveva perso l'orientamento non riuscendo più a trovare l'esatta direzione. Non è stato rintracciato molto lontano. Aveva trovato rifugio per la notte in un casolare abbandonato a nemmeno 400 metri dalla sua abitazione..E in un locale all' interno è stato ritrovato alle prime luci del giorno.