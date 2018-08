Oggi lo straziante addio a Gersi Ura, il giovane papà morto nell'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Sarà celebrato oggi alle 15.30, nella chiesa di San Biagio a Cuccurano, il funerale di Gersi Ura, ventunenne cameriere di origini albanesi deceduto giovedì scorso in un disastroso fuori strada sulla Flaminia. Stava tornando a casa in sella al suo scooter, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici.Intorno alle 15 la salma lascerà l’obitorio dell’ospedale Santa Croce, dove ieri è stata effettuata l’ispezione cadaverica. Dopo la funzione religiosa, che sarà officiata da don Marzio Berloni, il feretro sarà tumulato nel cimitero a Rosciano. Padre di una bambina di due anni, Gersi Ura viveva in via Torno a Falcineto insieme ai genitori.