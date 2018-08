La tragedia di Gersi giovane papà â€‹morto all'aba per l'incidente in scooter

di Osvaldo Scatassi

FANO - Un giovane cameriere è morto sul colpo in un incidente stradale sulla Flaminia a Cuccurano di Fano. La tragedia ieri mattina intorno alle 6.20. Gersi Ura, questo il nome della vittima, avrebbe compiuto 22 anni a settembre ed era padre di una bambina. In sella al suo scooter Mbk Booster stava rincasando diretto all’abitazione in via Torno a Falcineto, dove viveva con i genitori, purtroppo però non c’è mai arrivato.Alcuni testimoni l’hanno visto sbandare poco dopo la svolta per Bellocchi, poi ha sbattuto contro il guardrail ed è caduto nel fossato alla sua destra. Nonostante indossasse il casco, l’urto non gli ha lasciato scampo. Lo scooter ha invece carambolato verso il centro della carreggiata, fermandosi sull’asfalto dopo pochi metri. Gersi Ura era di origini albanesi, da circa tre anni aveva trovato lavoro come cameriere nel ristorante La taverna dei pescatori, in piazzale dei Calafati al Lido di Fano.