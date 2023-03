Fano, ritrovati resti romani di 2000 anni fa: sono tornati alla luce nel corso dei lavori di scavo

FANO- Tornano alla luce antichi resti romani durante dei lavori di scavo in corso a Fano, in via Vitruvio. Si tratterebbe di un edificio pubblico di epoca romana, un complesso costituito da almeno cinque ambienti, i cui muri sono alti circa due metri ed hanno uno spessore di cinque piedi romani che corrispondono a circa un metro e mezzo. Mura, come spiega la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino, che sono rivestite in malta di calce e lastre di marmo. Sono riemerse parzialmente anche le pavimentazioni realizzate in marmi di colore verde e rosato.

Il complesso

«Tutto il complesso, databile a circa 2000 anni fa - sottolineano gli esperti - è stato interessato almeno da due ulteriori fasi di vita in epoca medievale, di cui sono state ritrovate alcune tracce, come ad esempio strutture murarie, focolari, frammenti di ceramica invetriata». Fra i materiali recuperati durante i lavori di scavo vi è anche un frammento di iscrizione su marmo che riporta su due righe le lettere V e I e conserva ancora tracce della «rubricatura», ovvero la colorazione in rosso dei solchi delle lettere incise. La cronologia e la funzione del complesso sono, invece, ancora in corso di studio e di definizione da parte della Soprintendenza.