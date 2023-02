MACERATA - Una necropoli tardoromana affiora nell’area scelta dal Comune di Macerata per la realizzazione di un campo da rugby che andrà a sostituire quello finora utilizzato nella zona del teatro romano. Sembra quasi che l’archeologia insegua il rugby a Macerata. La verifica archeologica preliminare sul sito adiacente al centro fiere ha dato esito positivo ed ora si attende la decisione della Soprintendenza.

A spiegare la situazione è l’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi: «È stato dato l’incarico a una società esperta in archeologia preventiva. Nei giorni scorsi è emersa, in sede di verifiche di superficie, la presenza di numerose tombe presumibilmente di epoca tardo-romana. L’indagine dovrà proseguire sotto la sorveglianza della Soprintendenza per verificare la consistenza della scoperta, ma a giudicare dalle trincee finora fatte risultano una quarantina di tombe o siti da scavare, a una profondità che varia dai 40 ai 60 centimetri».



«Siti di probabili tombe - continua Iommi -. Ora vanno scavate, ma dalla presenza di resti in laterizio e il fatto che siano scure, è facile che siano tombe. La necropoli non era mai stata trovata prima in quella zona ad Est. Era stata fatta un’ipotesi del perimetro murario, ora è confermata la presenza di quello che in parte si era intuito, sarà svolto un approfondimento nei prossimi mesi, poi la Soprintendenza deciderà il da farsi. Debbo dire che si sta rivelando utile la norma introdotta nel codice degli appalti che dispone azioni preliminari archeologiche in certe zone di rilievo. Peraltro la realizzazione di un campo da rugby impone lavori in superficie che non andrebbero a incidere su eventuali tombe: in ogni caso ora è in corso la protezione dell’area con la recinzione. Le rilevazioni fatte con il georadar indicherebbero la presenza di tombe su più strati, dunque a profondità maggiori di quelle che finora si sono viste: probabilmente le verifiche andranno avanti per tutti il mese di marzo».