Fano, investito da un treno merci: morto un uomo di 41 anni. Inutile l'arrivo dei soccorsi

MAROTTA- Un uomo di 41 anni, residente a Fano, è stato investito da un treno oggi pomeriggio alle intorno alle 16.45 lungo il primo binario della stazione di Marotta. Si tratterebbe di un treno merci che viaggiava in direzione nord.

Problemi alla circolazione dei treni

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia municipale. Inutile l'arrivo del 118 perché per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ora sulla linea Bologna - Ancona il traffico è fortemente rallentato per gli accertamenti del magistrato arrivato sul posto. La circolazione dei treni in direzione Bologna è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo del terzo binario. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato e possono subire ritardi fino a 80 minuti. I Regionali potranno subire limitazioni di percorso.