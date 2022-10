Trovato senza vita nel proprio garage: dramma a San Severino

SAN SEVERINO- E' stato trovato questa mattina – 7 ottobre – senza vita nel garage della sua abitazione a San Severino. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare neanche dopo i familiari avevano avvertito i soccorsi una volta eseguito il ritrovamento.

Un gesto volontario

Secondo i primi riscontri, sul posto erano presenti sia gli operatori del 118 sia i carabinieri di Tolentino, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.