JESI - Disperata per una delusione d’amore, si è cosparsa di benzina e si è data fuoco. A salvarle la vita ci hanno pensato i vicini quando hanno visto il fumo uscire dalle finestre. Paura ieri sera nelle campagne della periferia jesina, per un tentativo di suicidio da parte di una trentenne che si trovava nel suo casolare: è stata portata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette per le ustioni riportate su tutto il corpo e per un’intossicazione dovuta al fumo inalato.

Grave ma non in pericolo di vita

È grave, ma non è in pericolo di vita ed è rimasta sempre cosciente. Lei stessa avrebbe raccontato ai soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto insieme ai vigili del fuoco, quello che era accaduto. Una ricostruzione poi confermata dai carabinieri del Radiomobile di Jesi, sopraggiunti per indagare sulle origini del rogo. Sembra che la giovane fosse al telefono con un ragazzo con cui si stava frequentando quando, al culmine di un litigio, ha riattaccato e, presa dalla disperazione, si è cosparsa il corpo di liquido infiammabile per poi darsi fuoco. I vicini, alla vista del fumo, hanno contattato il 112 e hanno aiutato la trentenne a uscire dal casolare, completamente avvolto dalle fiamme. Il 118 ha trasportato la giovane all’ospedale in codice rosso, mentre i vigili del fuoco di Ancona e di Jesi, intervenuti con 4 mezzi, sono stati impegnati tutta la notte per domare il rogo.