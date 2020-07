Malore fatale in un bar, Elisa, oggi l’ultimo saluto sul piazzale di San Paolo

FANO - Il funerale di Elisa Mascarucci saranno celebrati oggi nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato alle 15.30. La funzione si svolgerà all’esterno della chiesa per permettere a quanti più amici, conoscenti e parenti un giusto estremo saluto e garantire, allo stesso tempo, il rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Elisa, animatrice, attivissima nel mondo dell’Azione cattolica e dell’intrattenimento per famiglie, è morta a causa di una malore giovedì notte in un bar. Non aveva ancora compiuto 25 anni. Annullati tutti gli eventi del gioco “I Cervelloni” di cui era conduttrice, cancellata la camminata nel Bosco delle Cesane organizzata dal Gruppo della Pastorale Giovanile.

LEGGI ANCHE:

Morto a 104 anni Ottaviani recordman di atletica master e campione di ottimismo: Marche in lutto. Domani l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA