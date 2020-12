Si accascia mentre passeggia in centro, soccorsi dei passanti vani, donna muore all'ospedale

FANO - Colpita da un malore improvviso, una donna di 82 anni si è accasciata al suolo in via Nolfi a Fano, ieri intorno alle 17.50, e non si è più ripresa nonostante i disperati tentativi di salvarle la vita.

La morte è sopraggiunta poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce, dove l’anziana fanese era stata trasportata da un’ambulanza del servizio 118.

La donna è stata colta da un malessere improvviso all’altezza di piazza Marconi, mentre camminava in via Nolfi: è stata subito soccorsa da alcune persone presenti sul posto, che hanno iniziato a praticarle il massaggio cardiaco, davanti al alcuni passanti. Le manovre di rianimazione sono proseguite all’arrivo dell’ambulanza e nel pronto soccorso dell’ospedale. Purtroppo, però, nulla da fare. L’anziana viveva in via centro storico.

